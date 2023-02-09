09 Şubat 2023 Perşembe 17:23:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 17:23:00
Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
- Üniversitelerde eğitim öğretime erteleme
- Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı
- "Depremden etkilenen 10 ilimizde ikinci dönemin tamamında devam şartı aramayacağız"
- Açık öğretim okullarına kayıt işlemleri 3 Nisan'a kadar uzatıldı
- 10 ilde eğitim gören öğrenciler farklı illere nakil edilebilecek
- Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil