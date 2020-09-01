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01 Eylül 2020 Salı 00:19:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 00:19:00

Türkiye'de bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı

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Türkiye'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bazı üniversiteler güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılan "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama" ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" çerçevesinde Konya Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin uzaktan eğitim kararı alındı.

Karar, üniversitelerin resmi Twitter hesaplarından da duyuruldu.

Konya Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz; 2020-2021 öğretim yılı Güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına toplam 3123 olarak açıklanan kontenjana 2927 aday yerleşerek, Üniversitemiz programlardaki doluluk oranı yüzde 93.72 oldu."

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Sevgili Öğrencilerimiz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız (YÖK) tarafından yapılan 13.08.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama” ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” çerçevesinde Üniversitemiz Senatosu tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılı’na ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır:

Üniversitemizde 5 Ekim’de başlayacak olan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılı’nda, Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü haricindeki tüm bölüm ve programlarda bütün derslerin “Uzaktan Öğretim” yoluyla yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

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