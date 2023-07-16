Tüm çalışanları ilgilendiriyor: İşveren kusurlu sayılır

Mevsim normallerinin üzerinde bir yaz döneminin yaşanması, iş verenlerin yükümlülüklerini bir kez daha gündeme getirdi. Bu süreçte iş verenlerin çalışanlarının sağlığını korumak için bazı önlemler alması gerekiyor. Aksi halde bir işçinin sıcaktan bayılması bile iş kazası sayılabilir ve iş veren kusurlu bulunur. Peki, İşverenlerin yükümlülükleri nelerdir? İşte ayrıntıları...

Geçen hafta başlayan ve gelecek hafta da devam edecek sıcak hava dalgası, insan sağlığını tehdit edebilecek boyutlarda.

Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün aktardığına göre, Meteorolojinin uyarıları özellikle zorunda olmayanların gün içerisinde dışarıda bulunmaması yönünde. Bu nedenle özellikle büyükşehirlerde çalışma süreleri ve koşullarına ilişkin bazı ek tedbirlerin alınması gerekebilir. İşverenler başta uzaktan çalışma olmak üzere bazı tedbirleri hayata geçirme yoluna gidebilir. Aksi taktirde sıcak çarpması ve bu nedenle oluşabilecek bayılma, yaralanma ve ölümlerin iş kazası olarak değerlendirilmesi mümkün olabileceği gibi işverenin aşırı sıcak konusunda işyerinde tedbir almaması kusurlu bulunmasına da neden olabilir. Bu nedenle işveren işyerlerinde 'sıcaktan korunma' önlemlerini önemsemeli.

UZAKTAN ÇALIŞMA SEÇENEĞİ

Pek çok çalışanın işyerine ulaşım için toplu taşıma ve araç kullanımı sıcak havalarda sağlık açısından riskli olabilir. İşyerine ulaşım konusundaki risklerin önlenmesi amacıyla işverenler uzaktan çalışma formülünü devreye sokabilir. İşverenler işçileri ile anlaşarak önümüzdeki haftadan itibaren ağustos sonuna kadar uzaktan çalışmaya geçişi koordine edebilirler. Sıcak hava dalgası nedeniyle çalışanların uzaktan çalışmaya geçmesi için bir protokol yapılması, uzaktan çalışmanın ne kadar süreceği ve bu sürede yemek, yol gibi yardımların nasıl ödeneceği konusunun düzenlenmesi gerekiyor. Uzaktan çalışacak işçiye yemek yardımının ödemesi sürmeli, ancak yol yardımı verilmeyeceği için yol yardımı ödemesi çalışma biçimine göre internet ve diğer zorunlu giderler için kullanılabilir.

DIŞARIDA GÖREVLİ İÇİN TEDBİR

Uzaktan çalışma, ofis ortamında çalışan işçiler için hayata geçirilebilecek bir tedbir. Ancak örneğin açık havada çalışmak zorunda olan bir güvenlik görevlisinin de mutlaka güneşin olumsuz etkilerinden korunması için şemsiye, gölgelik, şapka gibi ekipman tedbirine ihtiyacı var. Ayrıca gün içerisinde zorunlu olmadıkça 11.00 ila 15.00 arasında devriye görevi yaptırılmaması ve açık havada bulunulmamasının sağlanması gibi düzenlemeler de gündeme gelebilir.