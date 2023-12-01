VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ham çelik üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 4,1 arttı
Hamas: İsrail ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak
TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek
Başkan Erdoğan, BAE'de!
"Twitter Dosyalarını" yazan gazeteciler ABD Temsilciler Meclisinde yeniden ifade verdi
Borsa güne yükselişle başladı
01 Aralık 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 11:30:00

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, lisans öğrencilerini, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Lisans 2023 çağrısına başvurmaya davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla, "TÜBİTAK STAR Lisans 2023" çağrısı başvurularının başladığını hatırlattı.

Programın, gençlerin AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük fırsat sunduğunu bildiren Kacır, "Lisans öğrencilerimizi bu fırsattan yararlanmaya ve Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu yıl toplam 1410 proje içinden seçim yapabileceksiniz. Son başvuru tarihi 11 Aralık'tır." ifadesini kullandı.

Kacır, paylaşımında, programın detaylarının yer aldığı "star.tubitak.gov.tr" ve başvuru linki olan "https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm" adreslerine de yer verdi.

Etiketler : mehmet fatih kacır tübitak stajyer araştırmacı burs programı lisans öğrencileri
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX