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15 Haziran 2022 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 12:11:00

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3-9 Haziran 2022'de tercihleri alınan TUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.

Etiketler : ÖSYM TUS 1. dönem ek yerleştirme https://sonuc.osym.gov.tr
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