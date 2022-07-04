Süper babaanne

BİLİNÇLİ ÜRETİCİ OLMAYI HEDEFLEDİ



Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvancılık Üretim Bölümü Mantarcılık Programı'nda okuyan 52 yaşındaki Hayriye Çanga, yüksekokuldan birincilikle mezun olarak diplomasını aldı. Bilinçli üretici olmak amacıyla KKÜ Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvancılık Üretim Bölümü Mantarcılık Programı'nda öğrenime başlayan Hayriye Çanga, 2 yıllık eğitimin ardından birincilikle mezun oldu.

AMAÇ OLDUĞUNDA GERİ GELİYOR

Diploma törenine ailesiyle katılan Çanga, mezuniyet belgesini 9 aylık torunuyla aldı. İki çocuğu, bir torunu olan Hayriye Çanga, "Gelirken gelinim ile oğlum, 'Hiç babaannesinin mezuniyetini gören torun var mı acaba?' dediler. Bu ayrıcalık bize kısmet oldu" dedi. 'Okumanın yaşı yok' diyen Çanga, " Hiçbir şey için geç değil. 'Bu işi yapacağım' diye yola çıkıldığında ve bir amaç olduğunda gerisi geliyor" diye konuştu.