  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fed Başkanı Powell: İstihdam artış hızı beklenenden daha iyi
Libya'da Hafter milislerinden roketatarlı saldırı
Ürdün'de aşırı sıcaklar can aldı
TEM'de zincirleme kaza: 28 araç birbirine girdi
Aile hekimlerine 3 ay boyunca ek ödeme yapılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e uzaktan eğitim tavsiyesi
Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Macron Lübnan'a yeni işgalci olarak geliyor
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
AB'den Doğu Akdeniz için uluslararası konferans önerisi
UAEA: İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ediyor
Sakarya'da işçilere saldırı iddiası yalanlandı
Orta Anadolu'da hava sıcaklıkları eylül ayı rekorunu tazeledi
İngiltere Başbakanı Johnson'dan AB'den anlaşmasız ayrılık açıklaması
Filistin'de OHAL 1 ay daha uzatıldı
İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 aşısı etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
Başkan Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu paylaşımı
Kayseri'de 'FETÖ'yü aktif hale getirme' iddiası davasında sanıklara hapis cezası
Bakan Akar'dan Fransa'ya sert tepki: Bunlar ne barışa ne diyaloğa katkı sağlar
AB'den Doğu Akdeniz için uluslararası konferans önerisi
Pentagon, resmi gazetesi Stars and Stripes'ı kapatıyor
Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi
BM'den Yunanistan'a sığınmacılar konusunda acil adımlar atması çağrısı
Bakan Karaismailoğlu: Otoyolumuzda Akıllı Ulaşım Sistemlerinin en gelişmiş örnekleri uygulandı
05 Eylül 2020 Cumartesi 00:02:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 00:36:00

Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e uzaktan eğitim tavsiyesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığınca, YÖK'e gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından rektörlüklere Covid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Covid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

Yazıda, şu açıklamalara yer verildi:

"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER