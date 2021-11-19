VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afrin'e füze saldırısı: 3 sivil hayatını kaybetti
Rusya yanlısı ayrılıkçılardan ateşkes ihlali: Bir Ukrayna askeri öldü
Resmi ve özel okullarda sosyal etkinlikler yapılamayacak
Türkiye'de 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı
ABD'den BioNTech ile Moderna'da 3. doz aşıya yeşil ışık
Altun: Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 768 bin 703'e çıktı
Op. Dr. Erkan Uygur “Endoskopi Rinoplasti PRP, Burun İçinin Detaylı Şekilde İncelenmesini Sağlıyor!”
ABD'li başkan Türk dostu çıktı!
F-16 Blok 70'ler masada! Türk savunma sanayisi havada tam gaz
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği harita zorlarına gitti
Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak
Rusya'ya AB ve NATO'dan "uydu" kınaması
Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Müslüme'den acı haber geldi
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!
Erken seçim olacak mı?
İngiltere'den AB'ye tehdit!
İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?
Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı
Bakan Akar'dan NATO mesajı
19 Kasım 2021 Cuma 20:49:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 20:49:00

Resmi ve özel okullarda sosyal etkinlikler yapılamayacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.

Etiketler : bakanlık dsö dünya sağlık örgütü
Rol arkadaşı henüz belli değil

Rol arkadaşı henüz belli değil
Anlaşmalı boşanıyor

Anlaşmalı boşanıyor
Ayaklarını yerden kesti

Ayaklarını yerden kesti
Emekli olmayı reddetmiş

Emekli olmayı reddetmiş
Akustikte zirvedeyim

Akustikte zirvedeyim
Harbiye'de 16'ncı konser

Harbiye'de 16'ncı konser
Âşık Veysel'in sazını çaldı

Âşık Veysel'in sazını çaldı
10 bin lira nafaka istiyor

10 bin lira nafaka istiyor
Fikret Ali'nin hediyeleri

Fikret Ali'nin hediyeleri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER