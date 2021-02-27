Radyoda gönüllü ders saati

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27 Şubat 2021 Cumartesi 09:26:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 11:25:00

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Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde gündüz internet programı üzerinden öğrencilerine eğitim veren 6 öğretmen, akşam da radyoda öğrencilerine sesleniyor.

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde gündüz internet programı üzerinden öğrencilerine eğitim veren 6 öğretmen, akşam da radyoda öğrencilerine sesleniyor. Öğretmenler yaptıkları yayınla edebiyat, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersleri eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Öğretmenlerden Eyşan Bayrı, "Öğrenciler, dinlemeyi öğreniyor. Bu da ders başarılarını ve sosyal hayatlarını olumlu etkiliyor" dedi. Nur Patır da, "Öğrencilerin işitsel zekasını geliştirecek yayınlar yapıyor, işittiklerini algılamayı, duyduklarını yorumlamayı öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : mardin kızıltepe öğrenci gönüllü ders pandemi öğretmen koronavirüs
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