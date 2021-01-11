Pandemi öğrencileri de öğretmenleri de durduramadı

Pandemi öğrencileri de öğretmenleri de durduramadı

Farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya geldiği projede öğrencilerin , hayatlarımıza yön vermiş bilim insanları hakkında araştırmalar yapmaları,bilgi alışverişinde bulunmaları,yabancı dillerini geliştirmeleri,işbirliği konusunda deneyim kazanmaları,arkadaşlık ilişkilerinin pekiştirmeleri,web 2.0 araçlarını kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.



Her ay araştırılacak bilim insanını ve kullanacakları web 2.0 aracını oylamayla belirleyen tüm ülkelerin öğrencileri işbirliği ilkesiyle görevlerini tamamlamaktadır. Projeler öğrenci velilerinden de tam destek görmekdir.Pandemi sürecinde online olarak devam eden projenin Mayıs ayında tamamlanması planlanmaktır.

(öğrencilerin çalışma anlarından bir kesit)

(öğrencilerin İzmirli bilim insanı Naşide Gözde Durmuş ile ilgili örnek çalışmaları)

(öğrencilerin logo çalışmalarından bir kesit)

(öğrencilerin proje ve logo çalışmalarından kesitler)