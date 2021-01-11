Pandemi öğrencileri de öğretmenleri de durduramadı
İzmir Kemalpaşa Sekiz Eylül Ortaokulu İngilizce öğretmeni Seyran Yıldırım ve Menemen Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Dilek Toprak Batmaz'ın kurucuları olduğu, Kasım ayında başlayan e twiinning projesi The Most Real Guide “Science” (En gerçek Rehber “Bilim”) gönüllü öğrencilerle pandemiye rağmen devam ediyor. Projeye İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kemalpaşa 75. Yıl Ortaokul Fen bilimleri öğretmeni Mehmet Reşat Yıldırım ile yine İzmir'in Selçuk ilçesi Fatma Günay Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Taylan Çelik'te yer alırken, İstanbul'dan iki okul; İtalya,Litvanya,Yunanistan ve Çek cumhuriyeti de projede bulunmaktadır.
Farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya geldiği projede öğrencilerin , hayatlarımıza yön vermiş bilim insanları hakkında araştırmalar yapmaları,bilgi alışverişinde bulunmaları,yabancı dillerini geliştirmeleri,işbirliği konusunda deneyim kazanmaları,arkadaşlık ilişkilerinin pekiştirmeleri,web 2.0 araçlarını kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Her ay araştırılacak bilim insanını ve kullanacakları web 2.0 aracını oylamayla belirleyen tüm ülkelerin öğrencileri işbirliği ilkesiyle görevlerini tamamlamaktadır. Projeler öğrenci velilerinden de tam destek görmekdir.Pandemi sürecinde online olarak devam eden projenin Mayıs ayında tamamlanması planlanmaktır.
(öğrencilerin çalışma anlarından bir kesit)
(öğrencilerin İzmirli bilim insanı Naşide Gözde Durmuş ile ilgili örnek çalışmaları)
(öğrencilerin logo çalışmalarından bir kesit)
(öğrencilerin proje ve logo çalışmalarından kesitler)