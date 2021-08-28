VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir Aliağa ve Foça'da orman yangını
Nehir Erdoğan için Kapadokya'da film zamanı
Dizi aşkı erken bitti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine giriyor
Sel felaketinden etkilenen 3 ilde 1114 konut yapılacak
8 uçak ile hava köprüsü kuruldu, 48 saat içinde tahliye tamamlandı
Bakan Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta
Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Başkan Erdoğan Karadağ'a geldi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Fişekhane'ye özel koreografi
Yeni sezon heyecanı
Yavru carettalara yardım eli
'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Kazdağları arılarının balları 5 ülkeye ihraç ediliyor
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı
Emine Erdoğan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı
Koronavirüsün uyku düzenine etkisi araştırıldı
ÖSYM'den 'YÖKDİL' uyarısı
Kadın sağlık çalışanlarına işlerinize dönün çağrısı
Macron, Irak'a geldi
28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30:00

ÖSYM'den YÖKDİL'e girecek adaylara uyarı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yarın yapılacak 2021-YÖKDİL/2 için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak, fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir."

Sınava girecek adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da hatırlatıldı.

Etiketler : ösym yökdil sınavı eğitim haberleri
Hamile Korel aşı oldu

Hamile Korel aşı oldu
İkinci kez evlendi

İkinci kez evlendi
Konser geliri afetzedelere

Konser geliri afetzedelere
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Hayranlarını dinliyor

Hayranlarını dinliyor
Ruh yaşım 40

Ruh yaşım 40
Set hazırlığı

Set hazırlığı
5 yıl sonra setlerde

5 yıl sonra setlerde
Çekimler başladı

Çekimler başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER