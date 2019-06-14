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14 Haziran 2019 15:18 | Cuma

ÖSYM TUS ek yerleştirme başladı! 2019 TUS ek yerleştirme kontenjanları!

ÖSYM TUS ek yerleştirme başladı. 2019 TUS ek yerleştirme kontenjanları merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 TUS 1. dönem ek yerleştirme tercih dönemi takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte, ek yerleştirme kontenjanları da belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS ek yerleştirme tercihleri, bireysel olarak internet aracılığı ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek. ÖSYM TUS ek yerleştirme işlemleri 20 Haziran 2019 tarihi saat 23:59'a kadar yapılabilecek. ÖSYM TUS ek yerleştirme hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM TUS ek yerleştirme başladı. 2019 TUS ek yerleştirme kontenjanları merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri başladı. TUS ek yerleştirme tercihleri, bireysel olarak internet aracılığı ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. TUS 2019 ek yerleştirme tercihleri bugün başladı ve 20 Haziran 2019 tarihi saat 23:59'a kadar yapılabilecek. ÖSYM TUS ek yerleştirme hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler....

ÖSYM TUS EK YERLEŞTİRME BAŞLADI! 
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS ek yerleştirme tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün itibari ile yapılabilecek. 

2019 TUS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI!
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için duyuru ÖSYM'den geldi. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları da açıklandı. 

TUS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

TUS: TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. 

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