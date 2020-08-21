ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: 2020 KPSS Başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün başladığını, başvuruların 2 Eylül tarihine kadar yapılması gerektiğini kaydetti.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.