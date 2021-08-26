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26 Ağustos 2021 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 18:59:00

Okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler belirlendi

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İstanbul'da okulların açılacağı ilk hafta kentte alınacak tedbirler belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 6 Eylül'de başlayacak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla kentte alınacak önlemler oy birliği ile kabul edildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, okulların açılışı dolayısıyla kentte uygulanacak eylem planı görüşüldü.

Hazırlanan sunumda İstanbul Valiliği, İBB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile STK'ların alacağı önlemlere değinildi.

6 EYLÜL'DE 06.00-14.00 SAATLERİ ARASINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak.

Alınacak tedbirler kapsamında eğitimin başlayacağı ilk hafta 359 polis ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, bin 117 özel güvenlik görevlisi, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi hizmet verecek.

65 ekip ve 260 personelden oluşan Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, problemi yerinde çözecek.

Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevresi parklanmalar önlenecek.

Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında bilet entegrasyonuna dahil olanlar için toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek.

Daha önce Valiliğin aldığı karar gereği, taşımalı eğitimde görev alacak okul servis şoförleri ve rehber personellerin aşı kartları kontrol edilecek.

Okul servis aracı kullanacak şoförler, bu kapsamda öncelikli olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak.

Sinyal direklerine bir hafta süreli "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhası asılacak.

Hemzemin geçitlere de "önce yaya" sembolü konulacak.

EK SEFERLER KONULACAK

İETT 1860, Metro İstanbul ise 16 ek sefer koyacak.

Okul servislerine İSPARK'larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek.

Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak.

Etiketler : İstanbul okulların açılacağı ilk hafta kentte alınacak tedbirler
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