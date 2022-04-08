VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'da Kramatorsk garı vuruldu!
'Yavuz' Karadeniz görevi için yola çıktı
Dışişleri: Savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz
ABD'de Kovid-19: Can kaybı 984 bin 571'e çıktı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Slovakya'dan dikkat çeken hamle!
Türkiye'den Aliyev-Paşinyan görüşmesine ilişkin memnuniyet açıklaması
Örgüte katılım yolu kesilen PKK, çocuk istismarına sarıldı
Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor
Selda ile Neşeli Günler
Türk SİHA'ları dünyanın gündeminde
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor
Çin'den ABD'ye uyarı! Kırmızı çizgiyi aştın
Çiftçilere destek ödemesi ne zaman?
Üçlü toplantı için Türkiye'ye geliyorlar
Ukrayna'nın tren istasyonuna roketli saldırı!
Sinan Nazerzadeh: “Otomobildeki Çip Krizi 2023'de Sorun Olmayacak”
31 ülkeden petrol hamlesi! Türkiye'de katılacak
Ukrayna-Rusya müzakerelerinin gerilme nedeni
Putin'e karşı geldiler! ''Savaşmak istemiyoruz''
"Türkiye gerçek ortağımız"
Korkunç iddia: Rusya mobil krematoryum kullanıyor
08 Nisan 2022 Cuma 18:15:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 18:15:00

Okullarda ikinci ara tatil başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girdi.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı Kovid-19 eğitim öğretim
Gelinlik giydi

Gelinlik giydi
Şiddet güzellemesi yapılıyor

Şiddet güzellemesi yapılıyor
Açıkhava konserleri başlıyor

Açıkhava konserleri başlıyor
Bayramda sahnedeler

Bayramda sahnedeler
Dünü unutma, anı yaşa

Dünü unutma, anı yaşa
Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
Rapçi Kubat

Rapçi Kubat
İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü

İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü
Yalnız ve mutlu

Yalnız ve mutlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER