20 Haziran 2019 15:35 | Perşembe
Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi
Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi
İHA
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