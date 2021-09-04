Okul çantası seçerken dikkat!

Uzun süredir hayatımızda olan pandeminin eğitim-öğretim üzerinde de birçok etkisi bulunuyor. Pandemi dönemini evde ve online eğitim üzerinden geçiren öğrenciler yeni dönemde okullarına dönüyor. Okula ilk defa başlayacak miniklerin anne babaları bu heyecanlı dönemde yanıtlanacak pek çok soruyu da merak ediyor. Okul dönemi boyunca çocukların yanlarında olacak sırt çantasının nasıl seçileceği bu sorular arasında öne çıkıyor. Çünkü ortopedik olmayan sırt çantaları omurga eğriliklerine neden olabiliyor. Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Akif Albayrak, "Omurga sağlığını korumak için bebeklikten itibaren her daim vücudu doğru hareketlere alıştırmak gerekiyor. Vücudumuzun taşıyıcısı olan omurga sırasıyla boyun, sırt, bel ve kalça şeklindeki dört bölgenin toplamından oluşuyor. Bu bölgelerin etrafında biçimlenen omurganın kendine has, doğal bir şekli bulunuyor. Ancak bu doğal şeklin bozulmasına neden olan durumlarda omurga eğrilikleri görülebiliyor. Özellikle çocukların hızlı uzadığı boy atma dönemlerinde vücut gelişimlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Omuzların eşit seviyede olmasına ve duruş bozukluklarının engellenmesine dikkat edilirken, bacak boyları eşit mi ya da kalça kemiklerinin yükseklik seviyesi aynı mı gibi soruların sorulması büyük önem taşıyor. Ailelerin büyüme evresindeki bazı problemleri erken fark etmeleri, omurga sağlığının korunmasına destek oluyor" dedi.



SERVİSTE UYUDUKLARINDA YÜK ARTIR

Gün içinde yapılacak bazı eylemler büyüme çağındaki çocukların esnek omurgalarını olumsuz etkileyebiliyor. Pek çok çocuk, okula yürümek yerine servisle gidiyor. Sabah servise bindiklerinde uykulu oldukları için de omurganın tek tarafına yük bindirerek uyuyakalabiliyorlar. Okul sırasında dik durmak yerine kambur oturmak, eve dönüşte telefonla veya el tipi oyun konsolları ile ilgilenilmesi gibi sebepler boyun ve omurga eğriliklerine davetiye çıkabiliyor. Aynı şekilde okul çantaları da her gün çocukların omuzlarında taşıması gereken bir yük halini alıyor. Çocukların yaşlarına ve cinsiyetlerine göre çanta seçimleri değişebiliyor. Ancak omurga sağlığını korumak için hem ihtiyaca yönelik hem de sağlıklı tercihlerin yapılması gerekiyor. Çünkü yanlış çanta seçimleri kemik gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. İlkokul çağındaki çocukların çantalarının kendi ağırlıklarının maksimum yüzde 10-15'i oranında olması gerekiyor. Yüklü çanta taşıyan çocuklar, ağırlıklarını dengelemek için öne doğru eğilmeye başlıyor. Özellikle sırtta taşınan çantalar vücudun ön bölümündeki kasların daha fazla güçlenmesine sebep olurken, ilerleyen dönemlerde kamburlaşmaya yol açan bu durumun yanında bel düzleşmesi gibi problemler de ortaya çıkabiliyor.

ÖNEMLİ 5 UNSUR

Çocukların eğitim yılı boyunca kullanacağı çantaları seçerken içine koyulan eşyaların eşit şekilde dağılabilmesine dikkat edilmelidir. Böylece sırta binen yük de eşit şekilde dağılacaktır. Çanta tercihi yaparken rengarenk desenlerin ve çizgi film kahramanların büyüsüne kapılmamak gerekiyor. Ortopedik olarak vücuda oturan, çocukların vücut yapılarına göre ayarlanabilen çantaların seçilmesi, omurga sağlığının korunmasına destek oluyor.

1. Okul çantalarının askılarının kalın olması, ağırlığın omzun ve sırtın geniş bölümüne yayılmasını sağlar. Mümkünse askıların boyu çocukların vücut yapısına uygun şekilde ayarlanabilmelidir.

2. Çantalarda omuzları, sırtı ve beli koruyan destekleyici yumuşak pedler bulunmalıdır.

3. Yükün eşit dağılabilmesi için çok bölmeli çantalar tercih edilmelidir. Çanta doluyken çocuğun kalça çizgisinden daha aşağı sarkmamalıdır.

4. Çantaların çocukların sağlığını tehdit etmeyecek sağlıklı malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

5. Çantalar içi boş olduğunda da ağır olmamalıdır.