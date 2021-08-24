VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca açıkladı! Türkiye 7.sırada
Başkan Erdoğan paylaştı! 'Neredeydik, nereye geldik?'
NATO'dan Kabil havalimanı açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri oldu
Filenin Sultanları grubu lider tamamladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
İtalya 2 bin 700 Afgan'ı tahliye etti
Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Johnson'dan Afganistan açıklaması
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Öğretmenlere psikolojik sağlamlık eğitimi
MEB, İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı'nda yüz yüze eğitime hazırlıklar ele alındı
Aydın'da ve Muğla'da orman yangınları: Müdahale sürüyor
İran'da kripto para operasyonu
Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı
Taliban'dan Japonya'ya davet... "Yeniden inşa" çağrısı yaptılar
Milli teknoloji hamlesi!
"Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi"
Borç yapılandırma ne zaman sona eriyor?
İngiliz Bakan'dan Türkiye açıklaması: Tamamen spekülasyon
Bölgede tansiyonu tırmandıracak hamle: Siyasi sonuçları olur
"Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik"
Türk savunma sanayisinden ezber bozacak hamle!
24 Ağustos 2021 Salı 18:44:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 18:44:00

Öğretmenlere psikolojik sağlamlık eğitimi

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesinde hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli idareci, öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla çevrim içi psikolojik sağlamlık eğitimi verdi.

MEB, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla yeni eğitim öğretim yılında rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerince ilgili çalışmalar başlatıldı.

Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, çevrim içi düzenlenen programda açılış konuşması yaptı.

Konuşmanın ardından Bakanlık bünyesinde hizmet veren 256 rehberlik ve araştırma merkezindeki görevli idareci, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verildi.

Eğitime katılanlar, ayrıca okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları" hakkında bilgilendirildi. Böylece rehberlik ve araştırma merkezleri aracılığıyla ilk aşamada yaklaşık 35 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmana verilen eğitimler tamamlandı. İkinci aşamada ise bu eğitimin tüm öğretmenlere verilmesi hedefleniyor.

Okullar yüz yüze açıldığında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların koordinesinde, öğretmenler aracılığıyla tüm öğrencilere "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" uygulanacak.

Etiketler : Öğretmen salgın eğitim
Karla'yı gösterdi

Karla'yı gösterdi
"Yolu arabeskten geçmeyen yoktur"

"Yolu arabeskten geçmeyen yoktur"
Arabalı konserler başlıyor

Arabalı konserler başlıyor
‘Evlenmekle hata yaptım'

‘Evlenmekle hata yaptım'
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
‘Sakin bir hayat istiyorum'

‘Sakin bir hayat istiyorum'
Aşk orucunu bozdu!

Aşk orucunu bozdu!

Özel hayat kuralı

Özel hayat kuralı
"Takipçiler de beğeniler de sahte"

"Takipçiler de beğeniler de sahte"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER