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27 Eylül 2021 Pazartesi 12:14:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 12:14:00

Öğretmen atama başvuruları başladı

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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı.

Öğretmen atama başvuruları başladı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 8 Ekim'e kadar sürecek.

Öğretmen adayları başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden yapacak.

Tercihler 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmen atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

Etiketler : Öğretmen atama başvuruları 21-26 Ocak tarihleri Öğretmen atama sonuçları
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