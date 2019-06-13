MSÜ 2019 tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için duyurulan tarihin yaklaşması ile birlikte MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2019 sonuçları erişime açıldı mı? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. MSÜ sınavlarının ardından tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler büyük bir heyecanla tercih dönemini bekliyorlar. ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da gerçekleştirilen 2019-MSÜ'de tercih sonuçları için son dakika açıklamaları anbean takip ediliyor. MSB'nin 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinde yer alan bilgilere göre, 2019-MSÜ tercih sonuçları 13 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecekler. MSÜ tercihleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte MSÜ tercihleri hakkında merak edilenler...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

2’NCİ SEÇİM SONUÇLARI NASIL BELİRLENECEK?

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.