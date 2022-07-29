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29 Temmuz 2022 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 17:15:00

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Harp Okulları sınav sonuçları, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Aday çağrı işlemleri, 15-29 Ağustos, kesin kayıt işlemleri ise 15 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak.

MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde 31 Ağustos-9 Eylül arasında ek yerleştirme çağrısı, 31 Ağustos-13 Eylül arasında ise ek yerleştirme kesin kayıtları gerçekleştirilecek.

Etiketler : milli savunma üniversitesi harp okulları sınav sonuçları msü harp okulları
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