Milli Eğitim Bakanlığı'ndan velilere önemli uyarı: İtibar etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz."

BAKAN SELÇUK: LÜTFEN MASKEMİZİ TAKALIM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" ifadelerini kullandı.