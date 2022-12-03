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Milli Eğitim Bakanlığı, özel çocuklar için ulusal eğitim planı hazırladı
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03 Aralık 2022 Cumartesi 17:18:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 17:18:00

Milli Eğitim Bakanlığı, özel çocuklar için ulusal eğitim planı hazırladı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla Bakanlık olarak 2022-2026 yıllarında uygulanmak üzere, "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı" hazırladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her çocuğun eğitime eşit erişim hakkı olduğunu ve bu kapsamda fırsat eşitliğini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirten Özer, ülke genelinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenci sayısının 334 bin 366 olduğunu ifade etti.

Özer ayrıca, 79 bin 832 öğrencinin özel eğitim sınıflarında, 60 bin öğrencinin özel eğitim okulunda, 10 bin 578 öğrencinin evde ve 993 öğrencinin de hastanede eğitim hizmetinden yararlandığını kaydetti.

EYLEM PLANI 2022-2026 YILLARINDA UYGULANACAK

Özel öğrenciler için 34 pansiyonlu özel eğitim okulunun hizmet verdiğine işaret eden Özer, "Özel çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak amacıyla Bakanlık olarak bir ilki daha gerçekleştirdik ve 2022-2026 yıllarında uygulanmak üzere 'Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı' hazırladık." bilgisini verdi.

Özer, konu hakkında paydaşlarla işbirliği gerçekleştirerek durum tespiti için saha araştırması yapıldığını, öğrenci, aileler, öğretmen ve okul yöneticileriyle anketler düzenlendiğini ve bu kapsamda Bakanlık bünyesinde bir komisyon kurduklarını aktardı. Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde uygulaması yapılan saha araştırmasına, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında lise kademesinde öğrenim gören 6 bin 871 özel eğitim öğrencimiz, 79 bin 227 velimiz, tüm kademelerde görev yapan 44 bin 176 öğretmenimiz ve 10 bin 220 okul yöneticimiz katıldı. Saha araştırmasından elde ettiğimiz verileri analiz ettik. Çalışmalar sonucu oluşturduğumuz Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı'mızın taslağını iç ve dış paydaşlarımızla yeniden değerlendirdik."

EYLEM PLANI İLE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ GELİŞTİRİLECEK VE YAYGINLAŞTIRILACAK

Tüm çalışmalar sonrası hazırlanan, Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı'nın bu alanda bir ilk olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim süreçlerini desteklemek, hayata uyumlarını güçlendirmek ve velilerin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafifletmek amacıyla ilk kez kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması için kapsamlı bir yol haritası sunan eylem planı hazırladık. Eylem planı ile ulusal düzeyde uygulamalarda işbirliğini artırarak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilere yönelik hizmetlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Eylem planı ile ülke genelinde bu alanda iyi uygulama örneklerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına yönelik mesleki donanımlarının artırılması ve ailelerin desteklenmesi yoluyla sunulan eğitim hizmetlerimizi de geliştireceğiz."

EYLEM PLANI DÖRT POLİTİKA ALANINDAN OLUŞUYOR

Yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ulusal eylem planının; "Eğitim Öğretime Erişim", "Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması", "Farkındalık ve Tutum Artırma" ve "Yasal Düzenlemeler" olmak üzere 4 politika alanı, 19 eylem maddesi ve 51 göstergeden oluştuğunu kaydeden Özer, "Eylem planı ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere ülke genelinde sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmayı, izlenebilir ve denetlenebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, eylem planının "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldığını duyurdu.

Etiketler : milli eğitim bakanı mahmut özer özel çocuklar özel öğrenci
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