29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:44:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:44:00
Milli Eğitim Bakanlığı 'Müjde' deyip duyurdu... Flaş açık öğretim okulları açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerine müjde geldi. MEB'den yapılan açıklamada, '3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı' denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerine müjde olarak duyurulan haberde, '3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı'
- Milli Eğitim Bakanlığı 'Müjde' deyip duyurdu... Flaş açık öğretim okulları açıklaması
- MEB'den sözleşmeli öğretmen duyurusu! Sonuçlar açıklandı
- Müthiş başarı... Başarıyı gelenek haline getiren Kartal AİHL YKS'de de geleneği bozmadı
- MEB'den önemli hazırlık! Okullarda bu uygulamalar olacak
- İzmirli YKS birincisi başarısını 'evde kal'maya bağladı