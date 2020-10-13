  • BIST
    1178.35
  • Dolar
    7,8860
  • Euro
    9,3268
  • Altın
    487,4270
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı bu görseli paylaşarak uyardı!
Başkan Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü mesajı
Çatalca'da dini nikahlı eşini boğarak öldürdü intihar etmek istedi
Almanya'da gökbilimciler, 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafını paylaştı
Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
Fenerbahçeli Novak: Koronavirüs testim negatif
Trump'ın Yüksek Mahkemeye adayı Barrett'in Senatodaki onay oturumu başladı
BM: Son 20 yılda doğal afetlerde hızlı artış görüldü
ABD'li ilaç firmasına Kovid-19 antikor testi için 'acil kullanım' yetkisi verildi
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı düzeneği imha edildi
DSÖ: Aşı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
Fatih Terim: Deniz bitmiş durumda
DSÖ Genel Direktörü: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
Başkan Erdoğan'dan Bulut için başsağlığı mesajı
Muğla açıklarında mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı
Azez'de yapımı tamamlanan briket evler sahiplerine teslim edildi
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da petrol pompalama işlemi başladı
Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştir ...
İtalya Kovid-19 salgınında 4 bin 619 yeni vaka açıkladı
KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı
İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı
13 Ekim 2020 Salı 00:18:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 00:42:00

Milli Eğitim Bakanlığı bu görseli paylaşarak uyardı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER