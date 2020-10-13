Milli Eğitim Bakanlığı bu görseli paylaşarak uyardı!

Milli Eğitim Bakanlığı bu görseli paylaşarak uyardı!

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.