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03 Ekim 2020 Cumartesi 13:44:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 13:44:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş EBA açıklaması: Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor

Kaynak: Akşam

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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada EBA TV hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin öğretmeniyle göz göze gelmediği halde dersi dinleyen öğrenciler için 'Büyük meziyet kazanıyorlar' diyen Bakan Selçuk 'Bu onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocukların müthiş bir meziyet kazandıklarını belirterek, "Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocukların müthiş bir meziyet kazandıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Öz Denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hali kazanıyorlar. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor." şeklinde konuştu. 

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