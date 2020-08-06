Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş uyarı: Lütfen tedbir alalım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım."
“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2020