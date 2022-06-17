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17 Haziran 2022 Cuma 12:06:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 12:06:00

Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin bu yıl çok çalışıp yorulduğunu belirterek "Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında önce velilere seslenen Özer, "Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle her bir öğrencimizin kaliteli eğitime erişimi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çocuklarınız, aynı zamanda ülkemizin en değerli varlıklarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın ve sizlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Özer, zorlu şartlar altında başlayan eğitim öğretim yılının son günü olduğuna işaret etti. Öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla okulların küresel salgın koşullarında da en güvenli alanlar olma özelliğini koruduğuna işaret eden Özer, bu zorlu koşulların üstesinden gelerek ülkenin normalleşmesinde sarf ettikleri emek, öğrencilere gösterdikleri özen ve fedakarlıktan ötürü öğretmenlere en içten şükranlarını sunduğunu vurguladı.

Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz, bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımızda zaman geçirmenizi ümit ediyorum. Bu vesileyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum."

Etiketler : Bakan Özer Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı
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