Bakan Özer: 10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer: 10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, 1 Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını açıkladı.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Depremden etkilenen) 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz

20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak

(Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği) 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız."

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