MEB'den yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün başlanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime 5, 6, 7, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplarla haftada 2 gün başlanacağı belirtildi.

Öte yandan, yüz yüze eğitime, seyreltilmiş gruplar halinde, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat,12. sınıflarda haftada 16-24 saat olarak başlanacağı bildirildi.

Liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi'den itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacağı aktarıldı.