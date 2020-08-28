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28 Ağustos 2020 Cuma 15:41:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 16:26:00

21 Eylül'de eğitim başlıyor mu? MEB o iddiayı yalanladı

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Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ve 21 Eylül'de 12. ve 8. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca son dakika yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı ve 'Hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmemiştir' ifadeleri kullanıldı.

MEB: Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen “MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU” şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

MEB: Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen “MEB’DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU” şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yalanladığı o haber

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

21 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILIYOR

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Açıklamaya göre 8. ve 12. sınıflar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. 21 Eylül'den sonra ise tüm kademelerin açılması bekleniyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, "Okullarımızın kapısını güvenle açmak için aralıksız çalıştığımız bir haftayı daha geride bıraktık. Öğretmenlerimizi, hijyen çalışmalarıyla ilgili kısa mesajla bilgilendirdik, Bakanlığımızla ilgili soruları yanıtlayacak Meb Asistan'ı tanıttık." sözleriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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