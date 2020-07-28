28 Temmuz 2020 Salı 15:18:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 15:18:00
MEB'den sözleşmeli öğretmen duyurusu! Sonuçlar açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
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