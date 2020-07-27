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27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:52:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:55:00

MEB'den önemli hazırlık! Okullarda bu uygulamalar olacak

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanmasına ilişkin tanıtım programı Çankaya İlkokulunda düzenlendi. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun olarak her zaman aynı sırada oturacak, yer değişikliği yapılamayacak. Sesli anons sistemi ile öğrenciler sürekli uyarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Elif Kırbaş, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve MEB'in ortaklaşa hazırladığı "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nun sadece Kovid-19'a karşı önlemleri içermediğine, tüm salgın hastalıkların yayılmasını önlemek adına hazırlandığına dikkati çekti.

Kılavuzda belirtilen önlemleri alan devlet okullarının MEB'e, özel okulların ise TSE'ye başvuracaklarını anlatan Elif Kırbaş, başvurusu tamamlanan okullarda dış denetim gerçekleştirileceğini ve şartları sağlayan okullara "temiz" belgesi verileceğini kaydetti.

"ATEŞİ YÜKSEK OLAN ÖĞRENCİ OKULA GELMEYECEK"

Kırbaş, velilerin, öğrencinin ateşini daha evden çıkmadan ölçmesi gerektiği konusunda uyarılacaklarını kaydederek, "Ateşi yüksek olan öğrenciler okula gelmeyecek ve bu durum okul yönetimine bildirilecek." diye konuştu.

Okul içindeyken Kovid-19 semptomları gösteren öğrencilerin ise Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda bir sağlık kuruluşuna sevk edileceğini anlatan Kırbaş, velilerin zorunlu haller dışında okula girmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

ÖNLEM VE TEDBİRLER BAHÇE KAPISINDA BAŞLIYOR

Kılavuzda veli ve okul çalışanlarının uymak zorunda olduğu kurallar madde madde yer alıyor. Buna göre, öğrenci, veli ve kurum çalışanlarının okul bahçesine girmeden önce ateş ölçümleri yapılacak ve hijyen standında ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacak. Bahçe zeminine yerleştirilen uyarı işaretleri gibi sesli anons sistemiyle de sosyal mesafe kuralı sık sık hatırlatılacak. Bina girişindeki hijyen paspasında ayakkabılar da dezenfekte edilecek.

Sesli anons sistemi ders saatinden önce ve teneffüslerde sürekli devrede olacak ve maske, hijyen standı kullanımı ve özellikle küçük yaştaki öğrencilerin zorlandıkları noktalarda öğretmenlerinden yardım istemeleri gibi konularda uyarılar tekrarlanacak.

Okul içindeki çöp kutularının, el değmeden kullanılabilmesi için, kapaklı ve pedallı olmasına özen gösterilecek.

Koridorlardaki bilgilendirici tabelalarla uyarılan öğrencilerin sınıftaki oturma düzenleri de sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak planlanacak. Öğrenciler arasında mutlaka bir sıralık boşluk bırakılacak, öğrencilerin oturdukları yer sabit olacak ve yer değişikliği yapılamayacak. Sınıflardaki askılıklar sosyal mesafe kuralına uygun hale getirilecek.

Önlemler, öğretmenler odasında da geçerli olacak. Öğretmenler odasındaki koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde aralıklı olarak yerleştirilecek. Öğretmenler veli ya da öğrencilerle görüşmelerini öğretmenler odasında değil, oda dışında yapacak.

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