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MEB'den görme engelli öğrenciler için özel EBA ders videoları
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15 Ekim 2021 Cuma 22:55:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 22:55:00

MEB'den görme engelli öğrenciler için özel EBA ders videoları

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik erişilebilir EBA ders videoları yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik ders anlatım videoları TRT EBA TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla görme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir EBA ders videoları yayımlandı.

675 DERS VİDEOSU SESLİ BETİMLEME İLE YAYIMLANDI

Bu kapsamda, sesli betimlemesi yapılan ders videoları ile görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim öğretim sürecine aktif katılım sağlamaları amacıyla 1, 2, 8 ve 12. sınıf ders videolarının toplam 675'i sesli betimleme ile erişilebilir hale getirildi.

Betimleme sürecinde 17 ayrı branş ve toplam 145 alan uzmanı öğretmenden oluşan bir denetleme komisyonu tarafından incelenen ders içerikleri, eba.gov.tr adresinde her hafta 45 video olacak şekilde yayımlanacak.

"3 BİN 200 AKILLI BASTON DAĞITIMI YAPILACAK"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ve WeWALK iş birliğinde yürütülen "Birlikte Yürüyelim" projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin kullanması için temin edilen akıllı bastonlar dağıtılmaya devam ediyor.

22 Haziran 2021 tarihinde başlayan projenin ilk aşamasında görme yetersizliği bulunan 160 öğrenci, akıllı bastonlarına kavuştu. Planlanan dağıtım programıyla bu ay da 200 akıllı baston daha öğrencilerle buluşacak. Proje kapsamında 3 yılda öğrencilere toplam 3 bin 200 akıllı baston dağıtılacak.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı MEB EBA ders videoları
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