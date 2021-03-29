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29 Mart 2021 Pazartesi 22:48:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 22:48:00

MEB: Yüz yüze eğitimle ilgili uygulamalar aynı şekilde devam edecek

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Milli Eğitim Bakanlığı, 58 ilin kırmızı kategoriye geçmesiyle ilgili, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda devam edecek" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

"Daha önceki açıklandığı şekilde devam edecek"

Bakanlığın açıklamasında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kararının il bazlı olacağına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır."

Son söz yine velide

MEB'in açıklamasında yüz yüze eğitime katılımda son sözün velide olduğu bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir."

Etiketler : Son Dakika Yüz Yüze Eğitim Uzaktan Eğitim MEB okullar
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