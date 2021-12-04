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04 Aralık 2021 Cumartesi 13:55:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 13:56:00

MEB Kültür Yayınları mobil uygulaması kullanımda

Kaynak: AA

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Bakanlığın kültür yayınlarının tamamının yer aldığı mobil uygulama, IOS ve Anroid mobil uygulama marketlerinden akıllı cihazlara ücretsiz indirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kültür yayınlarının tamamını dijital ortama taşıdı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayı sonunda başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında tüm okullara kütüphane bulunması için seferberlik başlatarak bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane yapan Bakanlık, yayınlara erişilebilirliği artırmak için yeni bir adım daha attı.

Bu kapsamda öğretmen yazarlar, dünya klasikleri, dünya edebiyatı, Türk dünyası, Türk klasikleri, Türk edebiyatı, şark-İslam klasikleri, çocuk yayınları ve eğitim yayınları dizileri altında yayımlanan eserlerin tamamı mobil uygulama ile erişime açıldı.

Ücretsiz sunulan "MEB Kültür Yayınları" mobil uygulamasına, Android ve IOS işletim sistemli cihazların mobil marketlerinden erişilebiliyor.

"ESERLERE ERİŞİMİ ARTIRDIK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bakanlığın geçmişten bugüne çok sayıda eser yayımladığını ve bu eserlere daha çok kişinin erişimi için dijital platformların önemli olduğunu belirtti.

İnternet sayfasından yayımlanan eserlere "MEB Kültür Yayınları" mobil uygulamasıyla erişilebilirliği artırdıklarını kaydeden Özer, "Yeni eserleri yayımladıkça aynı uygulamalara aktarmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve araştırma kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan dijital kütüphaneler de oluşturmaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Uygulama, IOS mobil marketinden "http://meb.ai/tVTjrV", Android mobil marketinden ise "http://meb.ai/ve0m1S" uzantısıyla indirilebilecek.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı meb kültür yayınları eğitim dijital kütüphane milli eğitim bakanı mahmut özer
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