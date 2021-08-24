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24 Ağustos 2021 Salı 18:40:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 18:41:00

MEB, İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı'nda yüz yüze eğitime hazırlıklar ele alındı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında düzenlenen İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı'nda yüz yüze eğitime hazırlıkla ilgili gelişmeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, bakan yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe kaymakamları, birim amirleri ve İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

Bakan Özer, toplantıda, okulların personel, kaynak ve malzeme gibi eksikliklerinin giderildiğini ve İstanbul'daki tüm okulların yeni eğitim yılına hazırlandığını belirterek, "Tüm çalışma arkadaşlarımız, sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Nüfus yoğunluğu nedeniyle hijyen tedbirleri konusunda İstanbul'un özel bir konumu olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da Sağlık Bakanlığımız ile birlikte belirlediğimiz Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Valiliğimizin koordinasyonunda il yöneticilerimiz, okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Maske ve hijyen koşullarının sağlanmasıyla ilgili ihtiyaç duyulan tüm finansal kaynaklar okullara gönderildi."

Etiketler : Bakanlık Nüfus yoğunluğu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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