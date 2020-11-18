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18 Kasım 2020 Çarşamba 20:12:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 20:12:00

MEB: 31 Aralık'a kadar uzaktan ya da yüz yüze sınav yapılmayacak

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim ile ilgili yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan yada yüz yüze sınav yapılmayacağı açıklandı. 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim devam edeceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı /MEB), uzaktan eğitim süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı.

MEB'in açıklamasında "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz" denildi.

Uzaktan eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA DA YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILMAYACAK

Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

"Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak

Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır

Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek

30 BİN TABLET 10 İÇİNDE DAĞITILACAK

30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir"

DERS SAATLERİ ÖĞRENCİ VE VELİLERE BİLDİRİLECEK

EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir

Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir"

Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız"

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