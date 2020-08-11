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11 Ağustos 2020 Salı 21:24:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 21:56:00

Okullar ne zaman açılacak? MEB'ten açıklama geldi

Kaynak: AA

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Okulların açılıp, açılmayacağı ile ilgili MEB'den beklenen açıklama geldi. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre değişiklik göstereceğini belirten MEB, sosyal medya üzemrinden; "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

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