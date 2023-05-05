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05 Mayıs 2023 Cuma 19:21:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 19:21:00

Mahmut Özer: 2023 sonuna kadar tüm köy okullarını Türkiye'de açacağız

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılında 2 bin 671 tane köy okulunu açtık. 2023 sonuna kadar da tüm köy okullarını Türkiye'de açacağız. Ama Ordu'ya bir istisna yapacağız. Ordu'nun tüm köy okullarını mayısın sonuna kadar açacağız." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, partisinin Gölköy İlçe Başkanlığını ziyaretinde, tüm alanlarda Türkiye'nin birinci yüzyılının tüm gecikmelerinin telafi edildiğinin görüleceğini söyledi.

Türkiye'de 20 yıl önce eğitimin tüm kademelerinde çocukların yarısının okul dışında olduğunu belirten Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Niye? Çünkü okul yapmıyorlardı. Bu ülkenin beşeri sermayesi insan kaynağının niteliğini arttırmak için eğitimi yaygınlaştırmamışlardı. Gölköy de aynı şekildeydi. Gölköy eğitimde hakkını 20 yıl önce aldı mı? Almadı. Sadece okul yapılmadı. Bu ülkede kadınlarımız için başörtüsü yasağı uygulandı, eğitime erişmesini engellemek için. Başörtülü kadınlarımız yurt dışına gittiler, kendi ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Kadınlarımız böyle mi hakkını aldı? Sayın Cumhurbaşkanımız kaldırdı başörtüsü yasaklarını. İmam hatip liseleri ve meslek liselerinin önünü kestiler, katsayı uygulaması getirdiler. Dertleri neydi? Dertleri hem dinini bilen hem de başarılı gençler yetişmesin istediler."

- "2023 SONUNA KADAR TÜM KÖY OKULLARINI TÜRKİYE'DE AÇACAĞIZ"

Özer, "Dün vatandaşımızın hizmetten nasibini almaması için elinden geleni yapanlar, bugün 'Çözüm' diye ortaya çıkamazlar." ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"Çünkü bu sözü söyleyebilmeleri için öncelikle emeğe saygıları olması lazım, yapılanlara saygıları olması lazım. 'Eğitimde Allah razı olsun şu kadar yatırımlar yapıldı, ama biz şunu yapacağız" deseler hiç problem yok ama diyor ki 'Köy okullarını açacağız.' Köy okullarını biz açtık zaten. 2022 yılında 2 bin 671 tane köy okulunu açtık. 2023 sonuna kadar da tüm köy okullarını Türkiye'de açacağız. Ama Ordu'ya bir istisna yapacağız. Ordu'nun tüm köy okullarını mayısın sonuna kadar açacağız."

- "2023 SONUNA KADAR TÜM KÖY OKULLARINI TÜRKİYE'DE AÇACAĞIZ"

Özer, "Dün vatandaşımızın hizmetten nasibini almaması için elinden geleni yapanlar, bugün 'Çözüm' diye ortaya çıkamazlar." ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"Çünkü bu sözü söyleyebilmeleri için öncelikle emeğe saygıları olması lazım, yapılanlara saygıları olması lazım. 'Eğitimde Allah razı olsun şu kadar yatırımlar yapıldı, ama biz şunu yapacağız" deseler hiç problem yok ama diyor ki 'Köy okullarını açacağız.' Köy okullarını biz açtık zaten. 2022 yılında 2 bin 671 tane köy okulunu açtık. 2023 sonuna kadar da tüm köy okullarını Türkiye'de açacağız. Ama Ordu'ya bir istisna yapacağız. Ordu'nun tüm köy okullarını mayısın sonuna kadar açacağız."

Özer, parti binası önünde yaptığı konuşmada, Ordu'daki yatırımlara değinerek, ilçede yeni bir anaokulu daha yapılacağını ifade etti.

Etiketler : eğitim köy okulları meb deprem sel Mahmut Özer
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