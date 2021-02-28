  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4294
  • Euro
    8,9820
  • Altın
    412,3020
İstanbul
0 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak
Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
Okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili detaylar belli oldu
Bakan Dönmez duyurdu: Başkan Erdoğan ve Putin birlikte temel atacak
Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı
'Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır'
Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bakan Koca paylaştı! Türkiye dünya basınında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 510 bini geçti
Yemen, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi
Başkan Erdoğan: Son 18 yılda ülkemizde adeta bir seferberlik başlattık
Yunan Büyükelçi'den Miçokatis'e dış politika dersi
MEB'den yüz yüze eğitime 1 gün erteleme
Başkan Erdoğan merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı
'Postmodern darbe'nin failleri cezasız kalmadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her darbe ve darbe girişimi...
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Hamilelik sorunsuz gidiyor
Marka olma yolunda
Tedavide sona yaklaştı
Ördükleri bebekler yüz güldürüyor
Teleferikli tarla yolu
Rekortmen atlet Yasin'in, dünyada benzeri yok
Radyoda gönüllü ders saati
28 Şubat 2021 Pazar 00:06:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 00:06:00

Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

Etiketler : Liseler yüz yüze sınavlar 8 Mart
Ayrılık rüzgarı esiyor

Ayrılık rüzgarı esiyor
Söz ve müzik Esin'den

Söz ve müzik Esin'den
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
30 yıl sonra aynı sahne torunuyla

30 yıl sonra aynı sahne torunuyla
Dostları kara kaplı defterinde

Dostları kara kaplı defterinde
Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi

Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi
Aile boyu AVM'de

Aile boyu AVM'de
Yalnız ve yorgun

Yalnız ve yorgun
Seri katil olarak dönüyor

Seri katil olarak dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER