Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.