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24 Haziran 2019 11:34 | Pazartesi

Lise tavan puanları 2019! LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Lise tavan puanları 2019 araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. LGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklamasının ardından öğrenciler liselerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladılar. Hangi lisenin kaç puanla öğrenci olacağı merak ediliyor. LGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı da gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. 1 milyon 74 bin öğrencinin nitelikli liselerde eğitim görme amacı ile katılım gösterdiği sınav, 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Lise tavan puanları, LGS tercihleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. İşte LGS hakkında merak edilenler...

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçları, saat 10:00'da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler Lise tavan puanları 2019 araştırmasını yapmaya başladılar. LGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor.  1 milyon 74 bin öğrencinin nitelikli liselerde eğitim görme amacı ile katılım gösterdiği sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilmişti.  LGS sonuçları sonrası internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Lise tavan puanları ve LGS tercihler hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

LİSE TAVAN PUANLARI 2019! 
Lise tavan puanları 2019 açıklaması henüz MEB tarafından yapılmadı. Lise tavan puanları 2019 verileri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır. 

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sonuç açıklama süreci ve tercih takvimi dikkate alınırsa, LGS tercih kılavuzunun bu yıl 25 Haziran tarihinde yayımlanacağı, tercihlerin ise 01-12 Temmuz tarih aralığında yapılacağı düşünülüyor. 

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ 
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
 ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.


LGS HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

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