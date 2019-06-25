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25 Haziran 2019 08:00 | Salı

LGS'de gururlandıran başarı

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl 18 olan tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı, bu sene 565’e yükseldi. Matematik ve fen bilimlerindeki başarı geçmiş sınavlara göre arttı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, 1 Haziran'da yapılan ve bir milyon 29 bin 555 öğrencinin ter döktüğü merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 66 farklı ilden toplam 565 öğrenci, merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. 18 kişinin tam puan aldığı geçtiğimiz yılın LGS sonuçlarına göre büyük bir artış gerçekleşti. Öğrencilerin yüzde 12,87'si 400-500 aralığında puan aldı. 

DOĞRU CEVAP SAYISI ARTTI 

Bakanlık, LGS sınav sonuçlarıyla birlikte, ilk kez “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu”nu da yayımladı. Raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı. Rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki doğru cevap sayısı 2018’e göre arttı. 2018 merkezi sınav istatistikleriyle kıyaslandığında soruların ayırt edicilik düzeyleri ve güvenirlilik katsayılarında artış yaşandı. LGS 2019’da, soruların boş bırakılma oranları yabancı dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2018’e göre düştü. 

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI 

Sınav sonuçlarına ilişkin raporda, doğru cevap sayısı ortalamalarının, cinsiyete göre değişimi de incelendi. Buna göre, kız öğrenciler erkek öğrencilere göre sınavda daha başarılı oldu. Kız öğrencilerin ortalamalarının matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görüldü. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleriyle akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri dikkate alındı. Ebeveynin eğitim düzeyinin arttıkça, öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlendi.

AYDIN’DAN 5 BİRİNCİ

500 tam puan alan öğrencilerin 5’i Aydın’dan çıktı. Yusuf Göktürk Cansız, Muhammet Can Demir, Mehmet Fuat Karakaya, Kerem Tunçbilek ve Çilem Özel tüm soruları doğru cevaplayarak birinciliği paylaştılar. 

TERCİH YAPARKEN İYİ DÜŞÜNÜN

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencileri ve velilerini tercih heyecanı sardı. Türkiye genelinde 1531 liseye merkezi sınavla 139 bin 660 öğrenci yerleştirilecek. Tercih ve yerleştirme kılavuzu bugün açıklanacak. Doğru lise tercihinin üniversite ve meslek seçiminin ilk adımı olduğunu belirten uzmanlar, tercih kılavuzunun dikkatlice okunmasını ve liselerin iyi araştırılmasını öneriyor. Eğitim uzmanı Barış Sezgin, “Okulun yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, sınav sistemlerine ve müfredata uygun olarak derslerin en verimli şekilde aktarılması” gibi unsurlara, öğrencilerin ve ebeveyninin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

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