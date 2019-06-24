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24 Haziran 2019 11:19 | Pazartesi

LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise kontenjanları belli mi?

LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise kontenjanları belli mi? sorularının yanıtları tüm LGS adayları tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sınav sonuçları heyecanla açıklandı. LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfası www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilirler. Milyonlarca öğrencinin katıımı ile gerçekleştirilen LGS 1 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. LGS'de öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. LGS yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

1 Haziran 2019 Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen LGS'de heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. LGS sınav sonuçları bugün açıklandı.  LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfası www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilirler.  Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler tercihlere yöneldiler. LGS yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları hakkında tüm detaular haberimizin detaylarında yer alıyor... 

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI? 
LGS yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. LGS yüzdelik dilimleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NEDİR? 
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LİSE KONTENJANLARI BELLİ Mİ?
Lise kontenjanları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Lise kontenjanları açıklaması bekleniyor. Lise kontenjanları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercih kılavuzunun yarın yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
LGS tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS PUAN HESAPLAMA 2019 NASIL YAPILACAK? 
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

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