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24 Haziran 2019 09:47 | Pazartesi

LGS sonuçları açıklandı mı? Meb.gov.tr LGS sonuçları sizlerle!

LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak? Tüm bu soruların yanıtları merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacağı duyuruldu. MEB'ten gelecek son dakika açıklaması ile sınav sonuçlarına erişim sağlanabilecek. 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün son bulacak. LGS sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Meb.gov.tr LGS sonuçları sizlerle...

LGS sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Yaklaşık olarak 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarınn bugün duyurulması bekkleniyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezı Sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Adaylar bugünden itibaren sınav sonuçlarına gözlerini çevirmişlerdi. LGS'de öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. LGS öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi bugün son bulacak. Meb.gov.tr LGS sonuçları sizlerle... 

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
LGS sonuçları henüz açıklanmadı. LGS sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NEDİR? 
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
 ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. 
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.


g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

 

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