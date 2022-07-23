KYK yurtlarıyla bedava Türkiye turu

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23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:30:00

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Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı uygulaması ilgi görüyor. Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu da kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor. Uygulamayla yurtta konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilini önceki yıllarda çadır kurarak geçiren Sakarya Üniversitesi öğrencisi İbrahim Ethem Yıldırım oldu.

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı uygulaması ilgi görüyor. Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu da kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor. Uygulamayla yurtta konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilini önceki yıllarda çadır kurarak geçiren Sakarya Üniversitesi öğrencisi İbrahim Ethem Yıldırım oldu.

Kentin tarihi ve turistik yerlerini gün içinde gezdikten sonra yurtta konaklayan Yıldırım, bu seneki tatiline kıyı bölgelerden başladığını belirtti.

Muğla'dan yola çıkıp Marmaris, Ölüdeniz, Aydın, Efes, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'yi gezdiğini anlatan Yıldırım, güzergah boyunca çadırda konaklayıp evinin bulunduğu İstanbul'a geldiğini söyledi.

Yıldırım, yurtlarda konaklama uygulamasının devreye girmesiyle de yeniden yola çıktığını ve ilk durağı olan Edirne'ye geldiğini vurgulayarak, kentteki camiler başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezmek istediğini dile getirdi.

Yurtlarda ücretsiz konaklama imkanının seyahat etmeyi seven gençler için büyük şans olduğuna değinen Yıldırım, "Bu imkanı sonuna kadar kullanacağım. Çok güzel bir uygulama. Çadır ve otel yerine yurtta kalıyorum. Herkese de bu imkandan yararlanmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yıldırım, ücretsiz yurt imkanından yararlanarak Kırklareli ve Tekirdağ'ı gezdikten sonra Karadeniz Bölgesi'ne gideceğini sözlerine ekledi.

- KYK yurtlarında kalmak için başvuru nasıl yapılıyor?

Seyahati seven ve KYK yurtlarında ücretsiz kalarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezmek isteyen 18-25 yaş aralığındaki gençler başvurularını gideceği şehrin yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden rezervasyon yoluyla yaptırabiliyor. Öğrenci şartının aranmadığı uygulamada bir kişi aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 3 gece kalabiliyor. Gençlerin ayrıntılı bilgiyi https://seyahatsever.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebildiği uygulama 1 Eylül tarihine kadar sürecek.

Etiketler : kyk kredi yurtlar kurumu türkiye turu
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