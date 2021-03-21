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21 Mart 2021 Pazar 14:13:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 14:13:00

Kütüphanesiz köy okulu kalmasın

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Ağrı ofisinde satış trafik şefi olarak görev yapan ve Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı da olan Cafer Canşi, Ağrı'nın 9 köy okuluna kütüphane ile bir köyüne de anaokulu kazandırdı.

Tamamı bağışlarla gerçekleştirilen projede, çocukların okurken huzurlu olmaları için, mekanların tadilat ve dekorasyonu özel yapıldı. Canşi, kütüphanelerdeki kitapları da sosyal medya hesabı takipçilerinin destekleriyle karşıladı.

Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı Canşi, 2014'ten bu yana sürdürdüğü "Köy Okulları Yardım Projesi'yle bugüne kadar 150 binden fazla çocuğa yardım eli uzattıklarını belirtti.

Çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Canşi, "Tek dileğimiz ve uğraşımız gelecek için aydınlık, eğitimli, bilinçli ve sağlam değerler ile kuşanmış nesiller yetişmesine ve onların mutlu yarınlarına katkı sağlamak. 'Çocuklarımızın hem geleceklerine ışık hem de yaşamsal koşullarına benim de bir desteğim olsun' diyorsan, lütfen sen de sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulun ve minik kalplere dokun." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayrağımızı sadece uçaklarımız değil her bir çalışma arkadaşımız da taşıyor. Türk Hava Yolları ailesinden Cafer Canşi, Ağrı'da 9 köy okulu kütüphanesi açarak milletimiz için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Gelecek, o kütüphanelerde minik kardeşlerimizi bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Okul tamir ediyor, kışlık ihtiyaçları karşılıyorlar

Faaliyetlerine 6 yıldır devam eden dernek ekibi, tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip, bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacına yardım eli uzattı.

Cafer Canşi ve Özlem Bulutoğlu koordinatörlüğünde çalışmalarına devam eden ekiptekiler, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı projelerle, 3 bin 500 okula kırtasiye, bilgisayar, yazıcı ve benzeri malzeme desteği sağladı. Ayrıca, 1300 öğrenciye uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet, 150 binden fazla çocuğa bot ve mont, 4 bin öğrenci için çanta seti ve kırtasiye malzemesi, 65 bisiklet hediye etti. Ekiptekiler, 28 köy okuluna kütüphane yaptırdı, 15 okul, 2 anaokulunun tadilatı gerçekleştirdi.

Çanşi ve ekibi, 6 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye gıda, kira ve giyim desteği, 65 SMA hastası ile 230 sağlık problemi olan çocuğa tedavi desteği sağladı. Ekiptekiler, 85 akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Derneğin çalışmaları hakkında detaylı bilgilere "www.koyokullariyardimprojesi.com" veya derneğin sosyal medya hesaplarından ulaşılıyor.

Etiketler : köy okulu kütüphane thy yahya üstün
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