VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: Çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 400 bin 214'e çıktı
İtalyan öğrencilerden çadırlı kira protestosu
Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'tan 2024 ABD Başkanlık seçimleri için eşine destek
Kamu işçilerinin maaşına yüzde 45 zam yapıldı, en düşük aylık ücret 15 bin liraya yükseldi
Zelenskiy: Rus Saldırganlık Suçlarının Kovuşturulması Merkezi, bu yaz çalışmalarına başlayacak
Libya, Türk şirketleriyle verimli işbirlikleri yapmak istiyor
09 Mayıs 2023 Salı 18:42:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 18:42:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, e-Ticaret platformlarından Trendyol ile deprem bölgesinde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Trendyol ile yaptığı işbirliği kapsamında deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini daha da zenginleştirerek kütüphane arşivine lise ve üniversite sınav hazırlık kitaplarını ekledi.

Deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarında ve kırsal bölgelerdeki köy ve mahallelerde hizmet veren mobil kütüphane filosu, yüzlerce kitabın yanı sıra Trendyol'un sağladığı sınav hazırlık kitaplarını öğrencilere ulaştıracak.

Çalışmayla, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlanma şansı bulamayan öğrencilere hazırlık kitaplarının ulaştırılması ve öğrenciler için eşit şartların yaratılması amaçlanıyor.

Ücretsiz olarak dağıtılacak kitaplar sayesinde öğrenciler, hayallerini süsleyen eğitimi alabilecekleri lise veya üniversiteye giriş sınavları için hazırlanma imkanı bulacak.

Bakanlığın kütüphane olarak tasarladığı 48 gezici kütüphane aracı, bölgede şehir merkezlerindeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak ya da afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak hizmet veriyor.

Gezici kütüphanelerin yerleri "https://bit.ly/kygmgezicikonum" adresinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Etiketler : Deprem Gezici kütüphane deprem
Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi
20 milyonluk reyting önlemi

20 milyonluk reyting önlemi
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Güldür Güldür'de bebek heyecanı

Güldür Güldür'de bebek heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX