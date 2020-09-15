KPSS ortaöğretim başvuruları başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. 22 Kasım 2020'de yapılacak sınav için başvurular bugün itibarıyla başladı. Sınava başvurular 30 Eylül'e kadar devam edecek.



2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı için başvurular bugün itibarıyla başladı. 22 Kasım'da yapılacak sınava başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek.

AA'da yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık'ta uygulanacak. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adayların, KPSS ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekecek.

HES KODU ALMAK ZORUNLU

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.