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19 Haziran 2019 15:06 | Çarşamba

KPSS 2019 ne zaman? Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Kamuda personel olmak isteyen vatandaşların katılacağı KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar KPSS 2019 ne zaman? Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS için başvurular 15 Mayıs tarihinde sona ermişti. Başvuruların ardından, adaylar KPSS sınav takvimi ile ilgili araştırmaları yapmaya başladılar. KPSS'ye girecek olan adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler. KPSS 2019 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2019 ne zaman? Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS için tarih belli oldu. KPSS 2019 takvimi ile ilgili tüm detaylar ÖSYM’nin internet adresinde yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona ermişti. Başvuruların ardından, adaylar KPSS sınav takvimi ile ilgili araştırmaları yapmaya başladılar. KPSS 2019 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler.. 

KPSS 2019 NE ZAMAN?
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.

LİSANS KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 

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